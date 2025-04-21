Слишкович: не забывайте — возможно, мы самая молодая команда РПЛ, нам не хватает цинизма

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о том, что его команда — одна из самых молодых в Российской Премьер-Лиге по возрасту игроков. Специалист считает, что оренбуржцам не хватает цинизма, чтобы бороться с топ-клубами.

– Не забывайте: мы, возможно, самая молодая команда лиги. И лидеры по числу минут для молодых игроков на поле. Нам не хватает цинизма. Но мы не можем его просто вписать в эту молодость. Тот же матч с ЦСКА – на перерыв мы могли уходить со счётом 2:0. А в итоге закончилось как закончилось, – сказал Владимир Слишкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.