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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» в матче КР с «Ростовом»

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» в матче КР с «Ростовом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» на матче Кубка России с «Ростовом». Также наказание за поведение фанатов получит ПФК ЦСКА, который играл с московским «Динамо». В обоих случаях болельщики скандировали ненормативные кричалки.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Соболев – 57'     2:0 Кассьерра – 64'    

«Рассмотрим в матче Кубка России «Динамо» — ЦСКА массовое скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики.

В матче «Зенит» — «Ростов» рассмотрим скандирование питерскими болельщиками ненормативной лексики», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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