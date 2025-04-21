КДК РФС рассмотрит использование фаеров болельщиками «Спартака» в КР с «Уралом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит использование фаеров болельщиками «Спартака» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом».

«Болельщики команды «Спартака» в матче с «Уралом» использовали пиротехнические изделия. Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Спартака» Сакича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра между «Спартаком» и «Уралом» состоялась 15 апреля и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.