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КДК РФС рассмотрит использование фаеров болельщиками «Спартака» в КР с «Уралом»

КДК РФС рассмотрит использование фаеров болельщиками «Спартака» в КР с «Уралом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит использование фаеров болельщиками «Спартака» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

«Болельщики команды «Спартака» в матче с «Уралом» использовали пиротехнические изделия. Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Спартака» Сакича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра между «Спартаком» и «Уралом» состоялась 15 апреля и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

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