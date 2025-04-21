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Ведущий специалист центра погоды заявил о резком похолодании в день матча «Спартак» — ЦСКА

Ведущий специалист центра погоды заявил о резком похолодании в день матча «Спартак» — ЦСКА
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Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец заявил о резком похолодании в день матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится в субботу, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Погода будет нелётная, нефутбольная. В субботу ожидаются самые сложные метеоусловия после летней жары. Парочку дней будет +25, а потом резкий обвал. В субботу как раз северные ветры будут поставлять холодные массы воздуха. В течение дня температура не превысит +5 или +10 градусов. Вечером будет похолодание до нуля. К аномальным дождям могут перемешиваться заряды мокрого снега. Снег не будет оставаться на земле, но погода будет сложной. Из-за ветра будет казаться, что погода градуса на три ниже, чем есть на самом деле», — сказал Тишковец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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