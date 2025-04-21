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«Это футбольный интеллект». Рядно — о своей голевой передаче в матче с «Уфой»

«Это футбольный интеллект». Рядно — о своей голевой передаче в матче с «Уфой»
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Защитник «Родины» Михаил Рядно, выступающий за клуб на правах аренды из ЦСКА, высказался о своей голевой передаче, сделанной в матче 29-го тура Мелбет Первой лиги с «Уфой» (2:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Максименко – 29'     2:0 Максименко – 59'    

— Ты сегодня отдал голевую передачу. Вспомни этот момент.
— Это футбольный интеллект. Увидел свободное пространство, подключился к атаке и прострелил на Максименко, а Тёма уже решил, — приводит слова Рядно пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская команда набрала 41 очко за 29 матчей. Возглавляет турнирную таблицу «Балтика», у которой 63 очка за 29 матчей.

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