Ушёл из жизни Папа Римский Франциск, который был большим поклонником футбола

Сегодня, 21 апреля 2025 года, ушёл из жизни Папа Римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который был большим поклонником футбола. Он болел за аргентинский «Сан-Лоренсо».

Интересно, что он не смотрел матчи любимой команды, так как в целом отказался от телевизора в 1990 году. Однако он всегда узнавал результаты матчей от своих помощников.

В феврале 2025 года Папа Римский был госпитализирован в связи с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Позже его выписали из больницы, но он оказался прикован к инвалидному креслу. 20 апреля, на Пасху, он сделал краткое обращение к людям, поздравив их с большим божественным праздником. На следующее утро он умер.

Франциск стал первым латиноамериканским лидером Римско-католической церкви. На посту Папы он пробыл 12 лет и считался 266-м главой Римско-католической церкви.