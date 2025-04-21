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Матчи Серии А 21 апреля перенесены из-за смерти Папы Римского

Матчи Серии А 21 апреля перенесены из-за смерти Папы Римского
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Матчи итальянский Серии А, которые должны были состояться сегодня, 21 апреля, перенесены из-за смерти Папы Римского Франциска, скончавшегося в своей резиденции в Ватикане.

«В связи с кончиной Папы Римского Профессиональная лига Серия А объявляет, что матчи, запланированные на сегодня в чемпионате, переносятся на более поздний срок», — говорится в заявлении пресс-службы лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

21 апреля в чемпионате Италии должны были состоятся четыре матча: «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио», «Парма» — «Ювентус».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», который записал в свой актив 71 очко. На втором месте находится «Наполи», также набрав 71 очко. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая заработала 64 очка.

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