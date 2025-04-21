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Рой Кин: из «Ливерпуля» уходили игроки и получше Трента, и всё было хорошо

Рой Кин: из «Ливерпуля» уходили игроки и получше Трента, и всё было хорошо
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался на тему вероятного ухода защитника Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что английский футболист присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента этим летом.

«Удивительно, что разговоры о Тренте проходят в таком ключе, словно мир остановится, если он уйдёт из «Ливерпуля». Он отличный игрок, который верой и правдой служил клубу, но я уверен, что «Ливерпуль» справится с этой потерей.

В конце концов, из «Ливерпуля» уходили игроки и получше Трента, и всё было хорошо», — приводит слова Кина британское онлайн-издание Mirror.

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