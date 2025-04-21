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Слишкович — о стиле «Оренбурга»: его можно было бы менять, если бы он не давал моменты

Слишкович — о стиле «Оренбурга»: его можно было бы менять, если бы он не давал моменты
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о стиле игры своей команды. Он отметил, что система игры оренбуржцев неизменно приводит к созданию голевых моментов.

– У «Оренбурга» есть свой стиль: попытка играть от себя и креативить в атаке. Но в матчах с топ-клубами это не даёт результата. Готовы ли вы что-то поменять в оставшихся матчах сезона, чтобы изменить тенденцию?
– Стиль можно было бы менять, если бы он не давал нам моменты для голов. Вы знаете, что в футболе бывает по разному: мяч может случайно попасть в спину, а потом оп – и он в воротах. А бывает – ты долго что-то готовишь, разыгрываешь, но не попадаешь с двух метров. Мы знаем об этих проблемах. Это процесс, нужно время. Но я не могу быть недоволен нашим стилем. Посмотрите на наш состав: там в основном именно игровики. Конечно, иногда чего-то не хватает. Но я бы больше переживал, если бы наш игровой стиль не приводил к созданию моментов. У нас же они есть в каждом матче. Да, порой не хватает голов, не хватает опыта, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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