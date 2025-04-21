«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам матча 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:3).

«Да, мы приняли решение обратиться в ЭСК. Сегодня напишем обязательно обращение», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков.