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«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по итогам матча 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Да, мы приняли решение обратиться в ЭСК. Сегодня напишем обязательно обращение», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков.

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