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Рафаэл Леау заявил, что победа в Кубке Италии может спасти сезон для «Милана»

Рафаэл Леау заявил, что победа в Кубке Италии может спасти сезон для «Милана»
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Вингер «Милана» Рафаэл Леау считает, что победа в Кубке Италии может спасти сезон-2024/2025 для «россонери». В полуфинале турнира «Милан» играет с «Интером», первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Ответная игра состоится в среду, 23 апреля.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны отдать все силы ради победы, выйти в финал и сделать счастливыми всех своих болельщиков. И себя порадовать тоже, ведь этот сезон очень сложный для нас. Нам нужно подойти к матчу с правильным настроем на победу и поверить, что мы способны выиграть этот трофей. Это крайне важный матч, который может изменить наш сезон», – приводит слова Леау итальянское онлайн-издание Football Italia.

Отметим, что после 33 туров Серии А «Милан» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Интер» лидирует в чемпионате (71 очко). Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус». В прошлогоднем финале «старая синьора» с минимальным счётом обыграла «Аталанту».

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