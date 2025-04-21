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Главный тренер «Оренбурга» Слишкович: у меня нет впереди Марко ван Бастена

Главный тренер «Оренбурга» Слишкович: у меня нет впереди Марко ван Бастена
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о позиции центрального нападающего в своей команде.

– Тревожит ли вас позиция центрального нападающего в весенней части? Саид стал меньше забивать, а Савельев пока явно привыкает к уровню лиги.
– Это снова вопрос работы. У меня нет впереди Марко ван Бастена. Но его нет ни у кого. Мы имеем то, что имеем. И мои игроки для меня самые лучшие. Моя задача – помогать этим ребятам становиться лучше. Им нужно время и шансы. Для Саида это первый год в РПЛ, но он уже забил достаточно голов. Вспомните Угальде: за первые полгода – 0 мячей. У Саида уже восемь.

Для Макса это первые матчи в РПЛ. Новый опыт, ведь разница с ФНЛ большая. Ему тоже нужно время. Да, нам нужны голы, но этим ребятам надо ещё больше работать. Уверен, они смогут улучшить себя и помогать нам ещё больше, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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