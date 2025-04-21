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Полузащитник «Рубина» Ходжа считает незаслуженным удаление Даку в игре с «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Ходжа считает незаслуженным удаление Даку в игре с «Динамо»
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Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа считает незаслуженным удаление нападающего казанской команды Мирлинда Даку в игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Даку получил красную карточку под занавес встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

«Я не хочу ничего говорить о судьях. Это не моя работа. Думаю, удаление Даку незаслуженное», — сказал Ходжа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между «Рубином» и «Динамо» состоялась в воскресенье, 20 апреля. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.

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