Полузащитник «Рубина» Ходжа считает незаслуженным удаление Даку в игре с «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа считает незаслуженным удаление нападающего казанской команды Мирлинда Даку в игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Даку получил красную карточку под занавес встречи.

«Я не хочу ничего говорить о судьях. Это не моя работа. Думаю, удаление Даку незаслуженное», — сказал Ходжа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между «Рубином» и «Динамо» состоялась в воскресенье, 20 апреля. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.