Гендиректор «Крыльев» высказался о конкуренции с «Акроном» по популярности в регионе

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян высказался о конкуренции с «Акроном» по популярности в Самарской области.

— Об «Акроне» всё больше говорят. И в контексте результатов, и благодаря Дзюбе. Не беспокоит, что клуб может обогнать «Крылья» по популярности в регионе?

— Я уже несколько раз говорил, что в конкуренции рождается развитие и прогресс. Прекрасно, что у нас в регионе появляется вторая команда, которая старается продвигать футбол, классное противостояние между «Крыльями» и «Акроном». Я бы очень хотел, чтобы они подольше сохранялись в РПЛ и мы видели больше самарских дерби. Вчера «Акрону», к сожалению, чуть не хватило — выигрывая по ходу матча, проиграли «Спартаку». Но у них всё впереди, — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.