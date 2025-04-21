Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского

Пресс-служба мадридского «Реала» выразила соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо).

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине Папы Римского Франциска. «Реал» хотел бы выразить соболезнования всему католическому сообществу в связи с этой потерей.

Во время понтификата, отличавшегося масштабом его огромного наследия, Папа Римский Франциск демонстрировал огромный дух солидарности и поддержки наиболее обездоленных и уязвимых людей. Да упокоится он с миром», — сказано в заявлении пресс-службы «Реала», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.