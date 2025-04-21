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Агент Ятимова рассказал о самочувствии вратаря «Ростова» после потери сознания

Агент Ятимова рассказал о самочувствии вратаря «Ростова» после потери сознания
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Агент Кова Тилавпур, представляющий интересы голкипера «Ростова» Рустама Ятимова, рассказал о самочувствии вратаря после потери сознания в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Голенков – 30'     0:2 Кучаев – 77'    

«Падение у Ятимова было действительно малоприятное. Он ударился головой и немного поплыл. Тем не менее уже через пару часов он появился в Сети. На первый взгляд, с ним всё в порядке. Однако с головой шутки плохи. Врачи будут наблюдать за Рустамом ещё несколько дней. Решение о его участии в следующем матче будет приниматься непосредственно перед игрой», — сказал Тилавпур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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