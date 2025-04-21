Агент Ятимова рассказал о самочувствии вратаря «Ростова» после потери сознания

Агент Кова Тилавпур, представляющий интересы голкипера «Ростова» Рустама Ятимова, рассказал о самочувствии вратаря после потери сознания в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:0).

«Падение у Ятимова было действительно малоприятное. Он ударился головой и немного поплыл. Тем не менее уже через пару часов он появился в Сети. На первый взгляд, с ним всё в порядке. Однако с головой шутки плохи. Врачи будут наблюдать за Рустамом ещё несколько дней. Решение о его участии в следующем матче будет приниматься непосредственно перед игрой», — сказал Тилавпур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.