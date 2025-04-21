Никола Чумич: Даку — самый важный игрок «Рубина», без него будет тяжело
Поделиться
Полузащитник «Рубина» Никола Чумич высказался об удалении нападающего казанской команды Мирлинда Даку в игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Даку получил красную карточку под занавес встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25' 2:1 Гладышев – 61' 3:1 Бителло – 90+9'
Удаления: нет / Даку – 90'
«Я не видел, что случилось в моменте, когда Даку удалили. Мирлинд — самый важный игрок «Рубина», без него будет тяжело. Однако теперь без него предстоит играть с «Факелом» и реализовывать свои моменты», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, игра между «Рубином» и «Динамо» состоялась в воскресенье, 20 апреля. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.
Комментарии
- 21 апреля 2025
-
13:17
-
13:17
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:55
-
12:48
-
12:41
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:10
-
11:57
-
11:45
-
11:45
-
11:43
-
11:40
-
11:27
-
11:26
-
11:21
-
11:20
-
11:17
-
11:13
-
11:12
-
11:01
-
10:48
-
10:44
-
10:40
-
10:40
-
10:39
-
10:18
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:51