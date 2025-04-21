Никола Чумич: Даку — самый важный игрок «Рубина», без него будет тяжело

Полузащитник «Рубина» Никола Чумич высказался об удалении нападающего казанской команды Мирлинда Даку в игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Даку получил красную карточку под занавес встречи.

«Я не видел, что случилось в моменте, когда Даку удалили. Мирлинд — самый важный игрок «Рубина», без него будет тяжело. Однако теперь без него предстоит играть с «Факелом» и реализовывать свои моменты», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между «Рубином» и «Динамо» состоялась в воскресенье, 20 апреля. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.