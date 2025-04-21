Гонду — о своей результативности: для первого сезона в «Зените» статистика неплохая

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о своей статистике в первом сезоне в составе сине-бело-голубых.

— У вас 11 голов в 24 матчах в составе «Зенита». Вы довольны своей статистикой или считаете, что она могла быть лучше?

— Конечно, я думаю, что мог бы забить ещё больше, у меня было для этого достаточно моментов. Но в то же время считаю, что для первого сезона в «Зените» статистика неплохая. Буду стараться увеличивать число голов, насколько это будет возможно. Самое главное, что в итоге наша команда побеждает и показывает хорошую игру. Ну а забитым мячам я всегда рад! — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.