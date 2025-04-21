Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слишкович — о вратаре Москвичёве из «Зенита»: он родился лидером и победителем

Слишкович — о вратаре Москвичёве из «Зенита»: он родился лидером и победителем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о голкипере Богдане Москвичёве, который принадлежит «Зениту», а за оренбуржцев играет на правах аренды.

– Команда действительно молодая. Но кто тогда лидер нынешнего «Оренбурга»?
– Мансилья, Малых, лидерские качества есть у Татаева. Может, нужно больше. Но, знаете, когда у тебя недостаточно лидеров, то ты должен пробовать кого-то сделать таковым. Например, Богдан Москвичёв родился лидером и победителем. Может, он сейчас не может это показать. Но через два-три года способен таким стать. И неважно, где будет играть – в «Оренбурге» или «Зените». Я как тренер должен помогать развить это лидерство. Сейчас, возможно, лидеров недостаточно. Но имеем то, что имеем, – сказал Слишкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Мне повезло — игроки поняли главное». Экс-тренер «Спартака» Слишкович спасает «Оренбург»
Эксклюзив
«Мне повезло — игроки поняли главное». Экс-тренер «Спартака» Слишкович спасает «Оренбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android