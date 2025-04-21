Слишкович — о вратаре Москвичёве из «Зенита»: он родился лидером и победителем

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о голкипере Богдане Москвичёве, который принадлежит «Зениту», а за оренбуржцев играет на правах аренды.

– Команда действительно молодая. Но кто тогда лидер нынешнего «Оренбурга»?

– Мансилья, Малых, лидерские качества есть у Татаева. Может, нужно больше. Но, знаете, когда у тебя недостаточно лидеров, то ты должен пробовать кого-то сделать таковым. Например, Богдан Москвичёв родился лидером и победителем. Может, он сейчас не может это показать. Но через два-три года способен таким стать. И неважно, где будет играть – в «Оренбурге» или «Зените». Я как тренер должен помогать развить это лидерство. Сейчас, возможно, лидеров недостаточно. Но имеем то, что имеем, – сказал Слишкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.