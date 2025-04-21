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РПЛ поздравила «Акрон» с днём рождения, тольяттинскому клубу исполнилось семь лет

РПЛ поздравила «Акрон» с днём рождения, тольяттинскому клубу исполнилось семь лет
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги поздравила с днём рождения тольяттинский футбольный клуб «Акрон», которому сегодня, 21 апреля, исполняется семь лет.

«Сегодня свой седьмой день рождения празднует футбольный клуб «Акрон»! За такой короткий период молодые и звонкие успели пробиться в РПЛ и теперь пишут свою историю в нашей лиге. Поздравляем всех игроков, работников и болельщиков «Акрона», желаем долгой и красивой истории команде, ярких побед и удовольствия от футбола», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале лиги.

Сезон-2024/2025 является дебютным для «Акрона» в Российской Премьер-Лиге. После 25 туров тольяттинская команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Акрон» сыграет с подмосковными «Химками». Игра состоится 27 апреля и пройдёт на стадионе «Арена Химки».

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