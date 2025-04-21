«Претензий нет ни к одной команде». Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от «Динамо»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

— Претензий не может быть никаких?

— По игре не может быть. Бывают такие поражения. Но мы были неэффективны в реализации. Шесть контратак в первом тайме с тремя стопроцентными возможностями, и ты не реализуешь. Один выход один на один. Во втором тайме два выхода один в один. Было ощущение, что забьём, активно бежали вперёд, искали моменты. Был тоненький офсайд. Претензии ни к одной команде, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.