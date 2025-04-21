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«Претензий нет ни к одной команде». Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от «Динамо»

«Претензий нет ни к одной команде». Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от «Динамо»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

— Претензий не может быть никаких?
— По игре не может быть. Бывают такие поражения. Но мы были неэффективны в реализации. Шесть контратак в первом тайме с тремя стопроцентными возможностями, и ты не реализуешь. Один выход один на один. Во втором тайме два выхода один в один. Было ощущение, что забьём, активно бежали вперёд, искали моменты. Был тоненький офсайд. Претензии ни к одной команде, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

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