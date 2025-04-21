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Руслан Пименов: желаю «Химкам» вылезти из этой ситуации, это влияет на имидж РПЛ

Руслан Пименов: желаю «Химкам» вылезти из этой ситуации, это влияет на имидж РПЛ
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Российский экс-футболист Руслан Пименов высказался о ситуации в подмосковных «Химках». Клуб несколько месяцев не платит зарплату сотрудникам и футболистам. В связи с этим игроки даже устраивали бойкот тренировок. Но позже, после беседы с президентом РПЛ Александром Алаевым, футболисты прекратили бойкот.

«Желаю «Химкам» вылезти из этой ситуации, чтобы этого не повторилось, а РПЛ процветала. Всё это, конечно, влияет на имидж лиги. Все смотрят новости, сейчас ничего не утаишь», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 23 очка, столько же у грозненского «Ахмата», который находится на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей. Также в зоне стыков находится «Пари НН» с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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