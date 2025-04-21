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Виктор Гончаренко назвал причины плохих результатов «Пари НН»

Виктор Гончаренко назвал причины плохих результатов «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о результатах своей команды. Накануне нижегородцы уступили «Локомотиву» в матче 25-го тура РПЛ (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Понятно, что все оценивают результат, не вникая в проблемы. Но такого количества разных травм… Майга, Марадишвили, Тичич, Кокшаров. У нас выпала половина основного состава, что привело к такой турбулентности. Весь подготовительный период и первый матч с «Акроном» мы хорошо выглядели по игре, а потом мы потеряли уверенность. Каждый матч надо настраивать команду по-разному.

Нам надо контролировать игру, единоборства, движение, взаимопонимание и взаимовыручку на поле. Мы не можем контролировать остальное», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, располагаясь в зоне стыковых матчей и имея отрыв в три балла от зоны прямого вылета. Команда не может победить в чемпионате России с 1 марта.

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