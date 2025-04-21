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Лусиано Гонду: к игре с «Динамо» «Зенит» отнесётся как к финалу

Лусиано Гонду: к игре с «Динамо» «Зенит» отнесётся как к финалу
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Со вторника начнём готовиться к «Динамо». Никакой дополнительной мотивации нам не требуется, мы прекрасно понимаем наши цели и задачи. К этой игре мы отнесёмся как к финалу — точно так же, как и ко всем остальным. Мы знаем, что у нас нет права на ошибку, поэтому постараемся сыграть в Москве хорошо и победить, ведь для нас это решающий матч», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50).

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