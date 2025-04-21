Лусиано Гонду: к игре с «Динамо» «Зенит» отнесётся как к финалу

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 26 апреля.

«Со вторника начнём готовиться к «Динамо». Никакой дополнительной мотивации нам не требуется, мы прекрасно понимаем наши цели и задачи. К этой игре мы отнесёмся как к финалу — точно так же, как и ко всем остальным. Мы знаем, что у нас нет права на ошибку, поэтому постараемся сыграть в Москве хорошо и победить, ведь для нас это решающий матч», — приводит слова Гонду официальный сайт клуба.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50).