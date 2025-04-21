Нападающий «Крыльев Советов» Шитов — о матче с ЦСКА: мы спокойно могли выигрывать

Футболист самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Шитов отметил, что «Крылья» могли обыгрывать армейцев.

— Можно ли признать ничью с ЦСКА положительной для вашей команды?

— Ну как сказать? Мы спокойно могли забивать второй мяч и выходить на 2:1.

— А могли и проиграть.

— Конечно. Но если судить по моментам в конце матча, то мы спокойно могли выигрывать. То есть осадок остался, потому что мы имели моменты для взятия ворот, — приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоялся 20 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступал Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась вничью — 1:1. После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.