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Нападающий «Крыльев Советов» Шитов — о матче с ЦСКА: мы спокойно могли выигрывать

Нападающий «Крыльев Советов» Шитов — о матче с ЦСКА: мы спокойно могли выигрывать
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов высказался по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Шитов отметил, что «Крылья» могли обыгрывать армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

— Можно ли признать ничью с ЦСКА положительной для вашей команды?
— Ну как сказать? Мы спокойно могли забивать второй мяч и выходить на 2:1.

— А могли и проиграть.
— Конечно. Но если судить по моментам в конце матча, то мы спокойно могли выигрывать. То есть осадок остался, потому что мы имели моменты для взятия ворот, — приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоялся 20 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступал Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игра закончилась вничью — 1:1. После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

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