Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отличная игра для Артёма». Представитель Дзюбы — о поражении «Акрона» от «Спартака»

«Отличная игра для Артёма». Представитель Дзюбы — о поражении «Акрона» от «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, поделился мнением об игре своего клиента в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака». Артём Дзюба открыл счёт на 23-й минуте, реализовав пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Матч получился классным, отличная игра для Артёма по всем показателям: не только по «гол+пас», но и по количеству выигранных единоборств.

Сейчас много обсуждают судейство. На мой взгляд, в каких-то моментах оно было неоднозначным. По пенальти что в одни, что в другие ворота вопросов нет. Но другие эпизоды, как удар Умярова локтем по лицу Дзюбе, где фол не назначили, или момент, когда Артём случайно задел ладонью лицо Мартинса и тот упал как подкошенный, вызывают споры. Никакой отмашки там не было, но Дзюба получил жёлтую.

На мой взгляд, тольяттинцы не заслуживали поражения. Но отсутствие опыта и нюансы предрешили исход матча, и «Спартак» наказал «Акрон» за мелкие ошибки. На мой взгляд, ничья была бы более справедливым итогом», — приводит слова Гольдмана Sport24.

В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков.

Материалы по теме
Видео
«Дорогого стоит, что «Акрон» гоняет так «Спартак». Дзюба выступил с речью в раздевалке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android