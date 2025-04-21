«Отличная игра для Артёма». Представитель Дзюбы — о поражении «Акрона» от «Спартака»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, поделился мнением об игре своего клиента в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака». Артём Дзюба открыл счёт на 23-й минуте, реализовав пенальти.

«Матч получился классным, отличная игра для Артёма по всем показателям: не только по «гол+пас», но и по количеству выигранных единоборств.

Сейчас много обсуждают судейство. На мой взгляд, в каких-то моментах оно было неоднозначным. По пенальти что в одни, что в другие ворота вопросов нет. Но другие эпизоды, как удар Умярова локтем по лицу Дзюбе, где фол не назначили, или момент, когда Артём случайно задел ладонью лицо Мартинса и тот упал как подкошенный, вызывают споры. Никакой отмашки там не было, но Дзюба получил жёлтую.

На мой взгляд, тольяттинцы не заслуживали поражения. Но отсутствие опыта и нюансы предрешили исход матча, и «Спартак» наказал «Акрон» за мелкие ошибки. На мой взгляд, ничья была бы более справедливым итогом», — приводит слова Гольдмана Sport24.

В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков.