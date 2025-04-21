Объявлена символическая сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» и московского «Динамо». В составе символической сборной по два футболиста из этих команд. Высшую оценку (8,5) получили сразу три игрока — Артём Дзюба («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо» Москва) и Маркиньос («Спартак»).

Фото: Whoscored

Символическая сборная 25-го тура РПЛ

Вратарь: Даниил Одоевский («Ростов»).

Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Данила Прохин («Оренбург»), Нино («Зенит»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»).

Полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо» Москва), Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Артём Дзюба («Акрон»).