Сергей Песьяков — о результатах «Крыльев Советов»: петух клюнул, сразу заиграли

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о последних результатах самарской команды. В рамках Российской Премьер-Лиги «Крылья» добыли две победы в последних четырёх матчах, ни разу при этом не проиграв.

«Нет проблем с сохранением концентрации в таких матчах, как с ЦСКА. Достаточно взглянуть в турнирную таблицу — концентрация сама по себе приходит! Плохо, что довели до этого. Тысячу раз об этом говорили. Но сейчас, скажем так, взялись за голову. Петух клюнул, сразу заиграли почему-то. Сейчас каждое очко на вес золота», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.