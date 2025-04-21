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Владимир Слишкович назвал две причины, по которым «Оренбург» должен остаться в РПЛ

Владимир Слишкович назвал две причины, по которым «Оренбург» должен остаться в РПЛ
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович назвал две причины, по которым его команда должна остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

– Назовите две причины, по которым «Оренбург» должен остаться в РПЛ?
– Потому что мы показываем характер, желание, сердце и то, что не собираемся сдаваться. Это нужно уважать. Вторая причина – наши болельщики заслуживают этого. Они активные и помогают команде. У нас маленький стадион, но когда он полный, то никому не просто, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

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