Главный тренер «Оренбурга» Слишкович: волос и так нет, так что давайте останется борода

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович признался, что не готов сбрить бороду в честь сохранения прописки своей команды в РПЛ.
– Одна вещь, которую вы сделаете, если «Оренбург» сохранится в РПЛ?
– Поеду на море. Чуть-чуть отдохну.
– Думал, скажете про бороду.
– Нет-нет, её я не трогаю. Хотя, может, завтра это сделаю. Но не в знак чего-то. Если мне придёт это в голову – я её сбрею. Но не специально. Волос и так нет, так что давайте останется борода, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.