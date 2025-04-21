Главный тренер «Оренбурга» Слишкович: волос и так нет, так что давайте останется борода

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович признался, что не готов сбрить бороду в честь сохранения прописки своей команды в РПЛ.

– Одна вещь, которую вы сделаете, если «Оренбург» сохранится в РПЛ?

– Поеду на море. Чуть-чуть отдохну.

– Думал, скажете про бороду.

– Нет-нет, её я не трогаю. Хотя, может, завтра это сделаю. Но не в знак чего-то. Если мне придёт это в голову – я её сбрею. Но не специально. Волос и так нет, так что давайте останется борода, — сказал Слишкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.