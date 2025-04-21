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Федерация футбола Франции осудила поведение болельщика, бросившего в судью предмет

Федерация футбола Франции осудила поведение болельщика, бросившего в судью предмет
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Федерация футбола Франции назвала недопустимым поведение болельщика, бросившего предмет в ассистента главного арбитра во время игры 30-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Лионом». Матч состоялся накануне, 20 апреля. Команды играли на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Сент-Этьен» одержал победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
2 : 1
Лион
Лион
1:0 Стассин – 10'     2:0 Стассин – 66'     2:1 Тессманн – 76'    

«Федерация футбола Франции решительно осуждает недопустимое нападение, которому подвергся помощник судьи в матче между «Сент-Этьеном» и «Лионом». Федерация выражает свою солидарность с Мехди Рахмуни, со всем судейским корпусом. Недопустимо подрывать физическую и моральную неприкосновенность судей, которые заслуживают уважения и внимания к себе. Федерация футбола Франции призывает все заинтересованные стороны в футболе вести себя этично и ответственно», — сказано в заявлении организации.

«Сент-Этьен» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 30 матчей. «Лион» находится на шестой строчке, заработав 51 очко. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 77 очков.

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