«Пожалуйста, переходи в «Динамо». Марцел Личка пригласил Томаса Мюллера в московский клуб

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об атакующем полузащитнике «Баварии» Томасе Мюллере. Ранее немец объявил, что покинет мюнхенский клуб в конце сезона.

— В конце сезона Томас Мюллер уйдёт из «Баварии». Готовы ли вы ему предложить перейти в «Динамо»?

— Да, можно попросить сделать это. Желько Бувач (спортивный директор «Динамо». — Прим. «Чемпионата») долго работал в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами.

— Обратитесь к нему.

— Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо» (улыбается)», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Мюллер – воспитанник «Баварии». Он провёл в клубе 25 лет. В текущем сезоне игрок забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 37 матчах. В составе мюнхенцев Мюллер выиграл 32 трофея. Томас 12 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.