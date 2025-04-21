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«Реал» провёл минуту молчания перед тренировкой в память о Папе Римском

«Реал» провёл минуту молчания перед тренировкой в память о Папе Римском
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Мадридский «Реал» почтил память ушедшего из жизни Папы Римского Франциска. Футболисты и тренеры провели минуту молчания перед стартом очередной тренировки, информирует официальный сайт мадридского клуба.

Ранее стало известно, что сегодня, 21 апреля 2025 года, ушёл из жизни Папа Римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который был большим поклонником футбола. Он болел за аргентинский «Сан-Лоренсо».

В феврале 2025 года Папа Римский был госпитализирован в связи с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Позже его выписали из больницы, но он оказался прикован к инвалидному креслу. 20 апреля, на Пасху, он сделал краткое обращение к людям, поздравив их с большим божественным праздником. На следующее утро он умер.

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