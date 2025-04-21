Сегодня, 21 апреля 2025 года, ушёл из жизни легендарный аргентинский экс-футболист Уго Гатти. Он скончался на 81-м году жизни. Причина смерти — серьёзная инфекция, которая попала в организм Гатти после операции на бедре, сообщает Marca.

Отметим, что Гатти — рекордсмен чемпионата Аргентины по количеству сыгранных матчей. Он выступал на позиции вратаря и провёл 765 игр за 26 сезонов в родном чемпионате. Большую часть карьеры Гатти выступал за «Бока Хуниорс». Он трижды становился чемпионом Аргентины и дважды выигрывал Кубок Либертадорес.

Также Уго успел провести 18 матчей в составе сборной Аргентины. По завершении карьеры он часто выступал в роли эксперта в СМИ.