Генич — о критике в адрес комментаторов: ответил — обиженка, не ответил — терпила

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о критике в адрес комментаторского цеха со стороны футболистов и тренеров. Многие считают комментаторское комьюнити слишком обидчивым, ведь его представители каждый раз резко реагируют на критику. Генич объяснил, почему это не соответствует действительности.

«Если ответил – обиженка, не ответил – терпила. Это ситуация lose-lose. Вот представь: я сижу на трибуне как обычный болельщик и кричу, что этот – говно, этот – говно и этот – говно. Они мне в ответ: «Да завали». Я могу считать их обиженками? В картине мира людей, которые нас атакуют, – да. Им не понравится любая реакция.

Опять же: почему мы обидчивые? Мы же не закрылись от всего мира, не перестали общаться, не сказали, что в каждом эфире будем мочить Карпина. Вот Карпин заявил, что смотрит футбол без звука, – кто-то скажет, что он обиженка? Что надулся на комментаторов и теперь отключает звук?» — приводит слова Генича Sports.ru.