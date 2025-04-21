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Генич рассказал, что купил дом за 23 млн рублей

Генич рассказал, что купил дом за 23 млн рублей
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич рассказал, что купил дом. Суммарно объект недвижимости обошёлся ему в 23 млн рублей. При этом Генич заявил, что ему повезло с ценой — соседние дома стоят почти вдвое больше.

«Прежние хозяева отдавали по нормальной цене в связи с переездом. Когда мы вошли в дом, он был пустой. Совсем. Пришлось занимать, чтобы сделать ремонт, обставить. Сейчас дети и жена говорят, что я всё сделал правильно и могу собой гордиться. Ничего, правда, не осталось – только долги. Никакой фестивальной жизни в ближайшее время точно не предвидится.

Сколько стоил дом? В общей сложности – 23 миллиона. Это совсем демпинговая цена, мне повезло. Продал квартиру за 17-18, продал машину – и как раз всё сложилось. По соседству дома стоят 40-45», — приводит слова Генича Sports.ru.

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