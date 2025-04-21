Представитель Дзюбы: Артём уже поставил новую цель — 250 голов

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о мотивации своего клиента продолжать карьеру футболиста. По словам Гольдмана, 36-летний форвард хочет забить не менее 250 голов на взрослом уровне. По состоянию на сегодняшний день Дзюба забил 238 мячей.

«Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам — 250 мячей. Если Артём её достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует. Но главное — удовольствие, которое Артём получает от футбола», — приводит слова Гольдмана Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.