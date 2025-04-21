Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру Вады в матче с «Динамо»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре полузащитника Валентина Вады в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1. Аргентинец появился на поле на 19-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23' 1:1 Безруков – 25' 2:1 Гладышев – 61' 3:1 Бителло – 90+9'
Удаления: нет / Даку – 90'
— Как оцените выход Валентина Вады, который появился на поле из-за вынужденной замены?
— Он вышел очень неплохо. Валентин действовал полезно в атаку. С мячом он умеет работать, креатив у него присутствует, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Валентин Вада провёл 19 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи. Ещё шесть матчей аргентинец провёл в Кубке России.
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