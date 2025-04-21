Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру Вады в матче с «Динамо»

Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру Вады в матче с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре полузащитника Валентина Вады в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1. Аргентинец появился на поле на 19-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Гладышев – 23'     1:1 Безруков – 25'     2:1 Гладышев – 61'     3:1 Бителло – 90+9'    
Удаления: нет / Даку – 90'

— Как оцените выход Валентина Вады, который появился на поле из-за вынужденной замены?
— Он вышел очень неплохо. Валентин действовал полезно в атаку. С мячом он умеет работать, креатив у него присутствует, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Валентин Вада провёл 19 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи. Ещё шесть матчей аргентинец провёл в Кубке России.

Материалы по теме
«Нет ни одной претензии к команде». Тренер «Рубина» Рахимов — о поражении от «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android