Тренер «Рубина» Рахимов оценил игру Вады в матче с «Динамо»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре полузащитника Валентина Вады в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1. Аргентинец появился на поле на 19-й минуте.

— Как оцените выход Валентина Вады, который появился на поле из-за вынужденной замены?

— Он вышел очень неплохо. Валентин действовал полезно в атаку. С мячом он умеет работать, креатив у него присутствует, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Валентин Вада провёл 19 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи. Ещё шесть матчей аргентинец провёл в Кубке России.