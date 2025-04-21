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Александр Гришин назвал главную проблему в игре ЦСКА

Александр Гришин назвал главную проблему в игре ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин после матча 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) назвал главную проблему в игре армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69'     1:1 Сергеев – 74'    

«Третья неяркая игра ЦСКА подряд — это проблема. Армейцы хорошо играют на быстрых атаках. При этом последние матчи показывают, что у ЦСКА хромают позиционные атаки. У команды практически ничего не получается с теми соперниками, которые хорошо обороняются. Можно привести в пример матч с «Химками», где красно-синие забили на последних минутах с углового. У ЦСКА поставлена игра на быстрых атаках, а при позиционных атаках мяч между игроками ходит очень медленно и нет проникающих передач в штрафную. Все ругают нападающих, но они оказываются на голодном пайке или стоят спиной к воротам.

Гол Койта в ворота «Крыльев Советов» — это не нестандартное действие. Там произошёл отскок, и Секу хорошо пробил в одно касание. По большому счёту это случайность, ведь не было комбинации. Койта действовал на индивидуальном мастерстве, прочувствовав, куда упадёт мяч. ЦСКА не хватает стенок и обыгрышей один в один возле штрафной соперника», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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