«Карпин смотрит матчи со звуком». Генич отреагировал на резкое заявление тренера

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на резкое заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ранее специалист критиковал комментаторов и заявлял, что из-за их некомпетентной работы смотрит матчи без звука. Генич опроверг эту информацию. Он заявил, что Карпин точно смотрит матчи со звуком, так как иногда он даже писал комментаторам по ходу репортажей.

«Кстати, он [Карпин] смотрит [матчи] со звуком. Были матчи, когда он прямо по ходу репортажей писал комментаторам», — приводит слова Генича Sports.ru.

Напомним, ранее Генич также высказался о том, как комментаторы реагируют на критику со стороны тренеров и футболистов.