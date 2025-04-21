Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Карпин смотрит матчи со звуком». Генич отреагировал на резкое заявление тренера

«Карпин смотрит матчи со звуком». Генич отреагировал на резкое заявление тренера
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на резкое заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ранее специалист критиковал комментаторов и заявлял, что из-за их некомпетентной работы смотрит матчи без звука. Генич опроверг эту информацию. Он заявил, что Карпин точно смотрит матчи со звуком, так как иногда он даже писал комментаторам по ходу репортажей.

«Кстати, он [Карпин] смотрит [матчи] со звуком. Были матчи, когда он прямо по ходу репортажей писал комментаторам», — приводит слова Генича Sports.ru.

Напомним, ранее Генич также высказался о том, как комментаторы реагируют на критику со стороны тренеров и футболистов.

Материалы по теме
Генич — о критике в адрес комментаторов: ответил — обиженка, не ответил — терпила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android