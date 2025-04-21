Стало известно, сможет ли Игорь Дивеев сыграть со «Спартаком»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что футболист армейцев сможет принять участие в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

«Беспокоиться не стоит, всё нормально. Это рабочая история, ничего серьёзного. Игорь сможет принять участие в матче со «Спартаком», — приводит слова Ерёмина «РИА Новости Спорт».

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.