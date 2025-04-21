Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сможет ли Игорь Дивеев сыграть со «Спартаком»

Стало известно, сможет ли Игорь Дивеев сыграть со «Спартаком»
Комментарии

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что футболист армейцев сможет принять участие в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Беспокоиться не стоит, всё нормально. Это рабочая история, ничего серьёзного. Игорь сможет принять участие в матче со «Спартаком», — приводит слова Ерёмина «РИА Новости Спорт».

После 25 матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.

Материалы по теме
Нападающий «Крыльев Советов» Шитов — о матче с ЦСКА: мы спокойно могли выигрывать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android