Иван Таранов: нельзя уверенно сказать, что «Краснодар» не отдаст своё

Бывший российский футболист Иван Таранов допустил, что «Краснодар» проиграет гонку за титул в РПЛ. После 25 туров «быки» лидируют в чемпионате России, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два очка.

«На «Краснодар» всегда будет дополнительное давление, потому что команда ни разу не становилась чемпионом России. Это самое большое давление. Нет стабильной и качественной игры на протяжении сезона с разными соперниками. «Краснодару» в этом отношении очень непросто, но для них это период, когда нужно себя проявлять и позиционировать как лидеров. Однако пока в игре «Краснодара» я такого не вижу. Нельзя уверенно сказать, что «Краснодар» не отдаст своё», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.