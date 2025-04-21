«Торпедо» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:00

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч первого круга между этими командами завершился вничью со счётом 1:1.

На данный момент «Торпедо» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Олега Кононова 51 очко после 28 сыгранных встреч. «Урал» находится на пятой строчке. Екатеринбуржцы набрали 49 очков.