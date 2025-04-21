Станислав Черчесов раскритиковал «Спартак» за игру в первых таймах

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Станислав Черчесов раскритиковал красно-белых за их игру в первых таймах матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Первые таймы они играют очень неважно, причём уже которую игру подряд: с «Рубином» 0:2, с «Акроном» 0:2, с махачкалинским «Динамо» 0:2, с «Ростовом» – 0:0. Если бы тогда не удалили Сутормина, не знаю, как бы всё закончилось», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50).