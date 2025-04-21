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Колыванов: ЦСКА выигрывает на тоненького, при прошлой схеме команда смотрелась симпатичнее

Колыванов: ЦСКА выигрывает на тоненького, при прошлой схеме команда смотрелась симпатичнее
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Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре ЦСКА в последних матчах. В пяти последних встречах в рамках РПЛ армейцы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

«У ЦСКА в последнее время были тяжёлые игры. Армейцы играют в футбол, который не всегда получается. Они провалили первый тайм с «Оренбургом». Новая схема даёт результат ЦСКА, но нет той яркости игры, которая была при прошлой тактике. Раньше команда смотрелась симпатичнее. Сейчас армейцы играют прагматично.

Футболистам не всегда удаётся нормально разыграть мяч. Но в этом году оборона играет очень хорошо — команда пропустила 17 голов. ЦСКА сбалансирован во всех линиях, но нет прогресса в заключительной стадии — всё время выигрывают на тоненького. Всем нужно благодарить Акинфеева, который в каждом матче выручает команду по два-три раза», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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