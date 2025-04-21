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Стала известна дата перенесённых из-за смерти Папы Римского матчей Серии А

Стала известна дата перенесённых из-за смерти Папы Римского матчей Серии А
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Перенесённые матчи чемпионата Италии состоятся 23 апреля, об этом информирует официальный сайт Серии А.

Напомним, 21 апреля в чемпионате Италии должны были состоятся четыре матча: «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио», «Парма» — «Ювентус». Однако из-за смерти Папы Римского Франциска футбольные игры были отменены.

Сегодня, 21 апреля 2025 года, ушёл из жизни Папа Римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который был большим поклонником футбола. Он болел за аргентинский «Сан-Лоренсо».


В феврале 2025 года Папа Римский был госпитализирован в связи с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Позже его выписали из больницы, но он оказался прикован к инвалидному креслу. 20 апреля, на Пасху, он сделал краткое обращение к людям, поздравив их с большим божественным праздником. На следующее утро он умер.

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