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Флик — о гонке за титул: надеюсь, «Барселона» обойдётся без потери очков

Флик — о гонке за титул: надеюсь, «Барселона» обойдётся без потери очков
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о чемпионской гонке в Ла Лиге. После 32 туров сине-гранатовые лидируют в чемпионате Испании, опережая идущий следом мадридский «Реал» на четыре очка.

«Я не знаю, чем всё закончится. Если посмотреть на уже сыгранные матчи, то и нам, и «Мадриду» было тяжело. Сложно будет выиграть все оставшиеся встречи, потому что Ла Лига очень конкурентоспособна. Её уровень высок. Мы надеемся, что обойдёмся без потери очков. Мы должны делать то, что должно.

Путь ещё не окончен, а «Реал» является фантастической командой, которая хочет достичь своих целей», — приводит слова Флика испанское онлайн-издание Sport.es.

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