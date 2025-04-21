Джикия: спасибо Алаеву, он нам помог и сделал так, чтобы «Химки» приехали в Петербург

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал поражение в прошедшей встрече 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1), а также высказался о ситуации с задолженностями по зарплате перед игроками подмосковного клуба и бойкоте тренировок.

— Ещё до матча было понятно, что нас ждёт тяжёлая игра, потому что при всём уважении было понятно, кто «Химки», а кто — «Зенит». Совсем недавно к нам присоединился новый главный тренер, произошло несколько изменений. Было мало времени, что‑то быстро впитали, немного другая схема была. Несколько более оборонительная. Что‑то получилось, что‑то — нет. Тем, что проиграли, понятно, недовольны. Но впереди есть ещё игры.

— Каким было настроение в команде до игры и каково оно после?

— О том, что было до игры, вы всё прекрасно знаете, потому что прозвучали заявления от официальных представителей. Со своей стороны могу сказать огромное спасибо Александру Алаеву за то, что он к нам приехал, уделил внимание, лично нам помог. И сделал так, что мы приехали в Петербург. Мы на связи и обязательно через несколько дней продолжим решать наши проблемы, — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Напомним, футболисты «Химок» бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплатам и в знак протеста против отставки Артиги. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что бойкот прекратился после его встречи с игроками, а также сообщил, что в клубе введено внешнее управление.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 23 очка, столько же у грозненского «Ахмата», который находится на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей. Также в зоне стыков находится «Пари НН» с 20 очками после аналогичного количества встреч.