Колыванов: зачем в «Динамо» брали Маухуба? Команде очень не хватает Тюкавина

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался о проблеме центрального нападающего в московском «Динамо».

«Гладышев до травмы Тюкавина никогда не играл на позиции центрального нападающего. Однако в последних играх начал понимать, что надо делать на этой позиции. Ярослав открывается и забивает хорошие голы, однако Тюкавина очень сложно заменить, и его «Динамо» не хватает. Возможно, в неудачных матчах команды Костя мог бы помочь выиграть. Я рад, что Гладышев прибавляет. Это одарённый футболист, который помогает «Динамо» набирать очки.

Маухуб даже на 60% не реализует свой потенциал. Я бы не стал ждать от него игровых всплесков, если он вообще будет играть. Для каких целей брали Маухуба? Если бы был здоров Тюкавин, играл бы он вообще? Каждый футболист должен цепляться за свой шанс, потому что по ходу сезона у кого-то возможны дисквалификации и травмы. К этому надо быть готовым», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.