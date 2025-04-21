Цыпченко: ЦСКА повезло после того, как «Крылья» отыгрались — моментов у нас было больше
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Койта – 69' 1:1 Сергеев – 74'
«В концовке матча с ЦСКА могли выиграть, могли проиграть. Равная игра. Хорошо, что быстро отыгрались. Наверное, после этого ЦСКА повезло. Моментов у нас было больше», — сказал Цыпченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоялся 20 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игра закончилась вничью — 1:1. После 25 встреч ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков.
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