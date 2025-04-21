Цыпченко: ЦСКА повезло после того, как «Крылья» отыгрались — моментов у нас было больше

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«В концовке матча с ЦСКА могли выиграть, могли проиграть. Равная игра. Хорошо, что быстро отыгрались. Наверное, после этого ЦСКА повезло. Моментов у нас было больше», — сказал Цыпченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА состоялся 20 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игра закончилась вничью — 1:1. После 25 встреч ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 11-е место, заработав 27 очков.